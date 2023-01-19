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1 час назад

«Говорят мне плохие слова»: Рублев высказался о зрителях с флагами Украины

Елена Прошина

Российский теннисист Андрей Рублев в матче второго круга Australian Open с финским игроком Эмилем Руусувуори обратил внимание судьи на поведение зрителей с украинским флагом. Об этом пишет «Чемпионат».

Рублев рассказал об оскорблениях болельщиков с флагами Украины на AO
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Во время раунда некие зрители вывесили флаг Украины на трибунах, близких к корту и что-то сказали российскому теннисисту. На вопрос судьи, мешает ли ему флаг, Рублев ответил:

«Нет, с флагом вообще никаких проблем. Просто они говорят мне плохие слова», - сказал спортсмен.

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Ранее после матча россиянки Камиллы Рахимовой и украинки Екатерины Байндль на трибунах Australian Open запретили российские флаги. Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко после встречи призвал вовсе запретить российскую символику.

Напомним, во втором раунде турнира Рублев выиграл у Руусувуори со счетом 6:2, 6:4, 6:7 (2:7), 6:3. В третьем круге россиянин сыграет с британцем Даниэлем Эвансом. Australian Open завершится 28 января.

Теннис,Камилла Рахимова,Даниэль Эванс,Андрей Рублев,
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