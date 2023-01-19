Рублев рассказал об оскорблениях болельщиков с флагами Украины на AO

Российский теннисист Андрей Рублев в матче второго круга Australian Open с финским игроком Эмилем Руусувуори обратил внимание судьи на поведение зрителей с украинским флагом. Об этом пишет «Чемпионат».

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Во время раунда некие зрители вывесили флаг Украины на трибунах, близких к корту и что-то сказали российскому теннисисту. На вопрос судьи, мешает ли ему флаг, Рублев ответил:

«Нет, с флагом вообще никаких проблем. Просто они говорят мне плохие слова», - сказал спортсмен.

Ранее после матча россиянки Камиллы Рахимовой и украинки Екатерины Байндль на трибунах Australian Open запретили российские флаги. Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко после встречи призвал вовсе запретить российскую символику.