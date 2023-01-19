Рублев рассказал об оскорблениях болельщиков с флагами Украины на AO

Российский теннисист Андрей Рублев в матче второго круга Australian Open с финским игроком Эмилем Руусувуори обратил внимание судьи на поведение зрителей с украинским флагом. Об этом пишет «Чемпионат».
Во время раунда некие зрители вывесили флаг Украины на трибунах, близких к корту и что-то сказали российскому теннисисту. На вопрос судьи, мешает ли ему флаг, Рублев ответил:
«Нет, с флагом вообще никаких проблем. Просто они говорят мне плохие слова», - сказал спортсмен.
Ранее после матча россиянки Камиллы Рахимовой и украинки Екатерины Байндль на трибунах Australian Open запретили российские флаги. Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко после встречи призвал вовсе запретить российскую символику.
Напомним, во втором раунде турнира Рублев выиграл у Руусувуори со счетом 6:2, 6:4, 6:7 (2:7), 6:3. В третьем круге россиянин сыграет с британцем Даниэлем Эвансом. Australian Open завершится 28 января.