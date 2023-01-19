На Australian Open остались всего две россиянки

Российская теннисистка Варвара Грачева обыграла итальянку Лукрецию Стефанини в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Матч прошел в четверг в Мельбурне.

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Встреча закончилась со счетом 6:3, 6:1 в пользу Грачевой. Стефанини попала в основную сетку соревнований через квалификацию. В следующем круге Грачева сыграет с бывшей первой ракеткой мира Каролиной Плишковой (30-й номер посева) из Чехии. В женском одиночном разряде из российских теннисисток борьбу продолжают только Грачева и Екатерина Александрова (19).

В матче первого круга женского парного разряда россиянка Анастасия Павлюченкова и победительница Уимблдона 2022 года Елена Рыбакина из Казахстана обыграли Елену Остапенко из Латвии и украинку Людмилу Киченок, выступавших на турнире под пятым номером посева, - 6:4, 6:4. В следующем круге Павлюченкова и Рыбакина встретятся с Латишей Чань из Тайваня и Алексой Гуарачи из Чили. Павлюченкова проводит второй турнир после семимесячного перерыва, связанного с травмой.

Грачевой 22 года, она занимает 97-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), на ее счету нет титулов под эгидой организации. На турнирах Большого шлема Грачева не проходила далее третьего круга.

Стефанини 24 года, она располагается на 141-м месте рейтинга WTA и не имеет побед на турнирах под эгидой организации. Выступление на Australian Open 2023 года - самое успешное в карьере итальянки, ранее она не попадала в основную сетку соревнований.