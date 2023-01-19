Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+5° в 
USD 68.87EUR 74.59
Войти в почту
1 час назад

В женском одиночном разряде Australian Open осталось две россиянки

ТАСС

Российская теннисистка Варвара Грачева обыграла итальянку Лукрецию Стефанини в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Матч прошел в четверг в Мельбурне.

На Australian Open остались всего две россиянки
Фото: ТАССТАСС

Встреча закончилась со счетом 6:3, 6:1 в пользу Грачевой. Стефанини попала в основную сетку соревнований через квалификацию. В следующем круге Грачева сыграет с бывшей первой ракеткой мира Каролиной Плишковой (30-й номер посева) из Чехии. В женском одиночном разряде из российских теннисисток борьбу продолжают только Грачева и Екатерина Александрова (19).

В матче первого круга женского парного разряда россиянка Анастасия Павлюченкова и победительница Уимблдона 2022 года Елена Рыбакина из Казахстана обыграли Елену Остапенко из Латвии и украинку Людмилу Киченок, выступавших на турнире под пятым номером посева, - 6:4, 6:4. В следующем круге Павлюченкова и Рыбакина встретятся с Латишей Чань из Тайваня и Алексой Гуарачи из Чили. Павлюченкова проводит второй турнир после семимесячного перерыва, связанного с травмой.

Грачевой 22 года, она занимает 97-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), на ее счету нет титулов под эгидой организации. На турнирах Большого шлема Грачева не проходила далее третьего круга.

Стефанини 24 года, она располагается на 141-м месте рейтинга WTA и не имеет побед на турнирах под эгидой организации. Выступление на Australian Open 2023 года - самое успешное в карьере итальянки, ранее она не попадала в основную сетку соревнований.

Australian Open является первым в сезоне турниром Большого шлема, он проводится на покрытии "хард" и закончится 29 января. Общий призовой фонд в 2023 году составляет более $53,4 млн. Из россиянок турнир в женском одиночном разряде выигрывала Мария Шарапова (2008). В прошлом году победительницей соревнования стала австралийка Эшли Барти, в 2022 году завершившая карьеру.

Теннис,Варвара Грачева,Елена Рыбакина,Эшли Барти,Людмила Киченок,Екатерина Александрова,Елена Остапенко,Анастасия Павлюченкова,Мария Шарапова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители