Соперник Джоковича получил неприятное повреждение по ходу матча, но смог продолжить игру

Французский теннисист Энзо Куако (191-я ракетка мира) получил повреждение лодыжки в первом сете матча второго Открытого чемпионата Австралии с сербом Новаком Джоковичем (пятая ракетка мира).

Энзо Куако после повреждения отправился на свою скамью и закрыл лицо полотенцем, затем начал снимать кроссовок и взял медицинский тайм-аут. Теннисист смог продолжить матч.

На данный момент счёт по сетам 1:1. Первый сет выиграл Джокович со счётом 6:1, второй же остался за французом — 7:6. (7:5). Отметим, что во второй сете уже серб брал медицинский тайм-аут. Победитель встречи в третьем круге встретится с болгарином Григором Димитровым (28-я ракетка мира).