Джокович вышел в четвертый раунд Открытого чемпионата Австралии, обыграв Димитрова

Встреча, продолжалась три часа и семь минут и завершилась со счетом 7:6 (9:7), 6:3, 6:4 в пользу сербского теннисиста.

Джокович пять раз подавал навылет, совершил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из четырех. На счету его соперника четыре эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейка при семи попытках.