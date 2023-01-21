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35 минут назад

Джокович вышел в четвертый раунд Открытого чемпионата Австралии, обыграв Димитрова

Советский спортиещё 3

Встреча прошла на Арене Рода Лэйвера.

В матче третьего округа Australian Open Новак Джокович нанес поражение болгарину Григору Димитрову.

Встреча, продолжалась три часа и семь минут и завершилась со счетом 7:6 (9:7), 6:3, 6:4 в пользу сербского теннисиста.

Джокович пять раз подавал навылет, совершил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из четырех. На счету его соперника четыре эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейка при семи попытках.

В следующем раунде Джокович сыграет с Алексом де Минауром из Австралии.

Теннис,Григор Димитров,Новак Джокович,
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