Джокович пожаловался на провокации зрителя во время матча Australian Open

«Весь вечер! Вы знаете, кто это. Мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения, он не в своём уме. Он с первой подачи провоцировал. Он приехал сюда не для просмотра игры. Ему хочется залезть ко мне в голову. Почему охрана его не выводит?» — поинтересовался Новак у судьи.