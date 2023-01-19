Джокович пожаловался на провокации зрителя во время матча Australian Open

Сербский теннисист Новак Джокович сообщил, что в ходе матча второго круга Australian Open зрители на трибунах ему мешали.
Во встрече второго круга Джокович обыграл француза Энзо Куако. По словам серба, на протяжении всего матча один из болельщиков его провоцировал.
«Весь вечер! Вы знаете, кто это. Мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения, он не в своём уме. Он с первой подачи провоцировал. Он приехал сюда не для просмотра игры. Ему хочется залезть ко мне в голову. Почему охрана его не выводит?» — поинтересовался Новак у судьи.
Ранее стало известно, что российский теннисист Андрей Рублёв подвергся оскорблениям со стороны фаната из Украины.