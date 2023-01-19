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55 минут назад

Джокович пожаловался на провокации зрителя во время матча Australian Open

Betassist

Сербский теннисист Новак Джокович сообщил, что в ходе матча второго круга Australian Open зрители на трибунах ему мешали.

Джокович пожаловался на провокации зрителя во время матча Australian Open
Фото: BetassistBetassist

Во встрече второго круга Джокович обыграл француза Энзо Куако. По словам серба, на протяжении всего матча один из болельщиков его провоцировал.

«Весь вечер! Вы знаете, кто это. Мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения, он не в своём уме. Он с первой подачи провоцировал. Он приехал сюда не для просмотра игры. Ему хочется залезть ко мне в голову. Почему охрана его не выводит?» — поинтересовался Новак у судьи.

Ранее стало известно, что российский теннисист Андрей Рублёв подвергся оскорблениям со стороны фаната из Украины.

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