Веснина: "Корда может доставить Медведеву серьёзные проблемы"

«Корда может доставить Медведеву серьёзные проблемы. Очень опасный соперник! Американец находится в замечательной форме. Неделю назад провёл шикарный матч против Джоковича, где был близок к победе. Даниилу нужно показать свой лучший теннис — легко точно не будет. Я совсем не уверена, что матч закончится в трёх сетах. Борьба будет очень серьёзная. В третьем круге Australian Open иначе не бывает», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.