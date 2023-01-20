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23 минуты назад

Касаткина о неудачном выступлении на Australian Open: проиграла ментальный баттл

Газета.Ruиещё 1

Российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала свое неудачное выступление на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open).

"Проиграла ментальный баттл": Касаткина о вылете с AO
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Касаткина, восьмая ракетка в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), уже в первом круге разгромно проиграла своей соотечественнице Варваре Грачевой, которая занимает в рейтинге WTA 97-е место, — 1:6, 1:6. Встреча продолжалась 54 минуты.

«Результат ожиданий не оправдал, так бывает. Проиграла ментальный баттл самой себе, пока два дня ждала свой матч. Есть чему учиться.

Едем дальше: тренировки, а затем Эмираты и Катар. Сезон только начался», — написала Касаткина в своем Telegram-канале.

Касаткина — победительница семи турниров WTA (в шести в одиночном разряде); вместе со сборной России она выиграла Кубок Билли Джин Кинг (2021). Также российская теннисистка является экс-третьей ракеткой мира в юниорском рейтинге. В 2022 году Касаткиной было присвоено звание заслуженного мастера спорта.

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