"Проиграла ментальный баттл": Касаткина о вылете с AO

«Результат ожиданий не оправдал, так бывает. Проиграла ментальный баттл самой себе, пока два дня ждала свой матч. Есть чему учиться.



Едем дальше: тренировки, а затем Эмираты и Катар. Сезон только начался», — написала Касаткина в своем Telegram-канале.