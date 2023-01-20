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56 минут назад

Чесноков заявил, что Медведев может проиграть Корде в третьем круге Australian Open

Газета.Ru

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков заявил, что матч третьего круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) с американцем Себастьяном Кордой станет настоящей проверкой на прочность для российского теннисиста Даниила Медведева.

Чесноков назвал соперника, которому может проиграть Медведев на Australian Open
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Медведев может проиграть Корде. Люди, которые говорят, что ему будет легко, — просто не разбираются. Американец играет в очень классный теннис.

Если Медведев одержит победу, то дальше будет полегче. Настоящая проверка на прочность», — цитирует Чеснокова «Чемпионат.com».

Матч между Медведевым и Кордой пройдет 20 января и начнется около 12:30 по московскому времени.

Во втором раунде россиянин, который является восьмой ракеткой мира, одержал победу над Джоном Миллманом из Австралии, занимающим 140-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), — 7:5, 6:2, 6:2.

Игра продлилась 2 часа 19 минут.

Ранее глава селекционного отдела московского ЦСКА Андрей Мовсесьян прокомментировал сообщения об интересе со стороны зарубежных клубов к 23-летнему защитнику Игорю Дивееву.

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