Чесноков назвал соперника, которому может проиграть Медведев на Australian Open

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков заявил, что матч третьего круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) с американцем Себастьяном Кордой станет настоящей проверкой на прочность для российского теннисиста Даниила Медведева.

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«Медведев может проиграть Корде. Люди, которые говорят, что ему будет легко, — просто не разбираются. Американец играет в очень классный теннис.

Если Медведев одержит победу, то дальше будет полегче. Настоящая проверка на прочность», — цитирует Чеснокова «Чемпионат.com».

Матч между Медведевым и Кордой пройдет 20 января и начнется около 12:30 по московскому времени.

Во втором раунде россиянин, который является восьмой ракеткой мира, одержал победу над Джоном Миллманом из Австралии, занимающим 140-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), — 7:5, 6:2, 6:2.

Игра продлилась 2 часа 19 минут.