Оже-Аляссим вышел в четвертый раунд Australian Open

Седьмая ракетка мира канадец Феликс Оже Аляссим пробился в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии.

Оже Аляссим, получивший шестой номер посева, победил аргентинца Франсиско Черундоло (28) со счетом 6:1, 3:6, 6:1, 6:4. Встреча продлилась чуть более двух с половиной часов.

Следующем соперником канадца будет победитель матча между британцем Кэмероном Норри (11) и чехом Иржи Легечкой.

Турнир Большого шлема. Australian Open. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд — более 52 млн долларов

Третий круг