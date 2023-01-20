Оже-Аляссим вышел в четвертый раунд Australian Open

Седьмая ракетка мира канадец Феликс Оже Аляссим пробился в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии.
Оже Аляссим, получивший шестой номер посева, победил аргентинца Франсиско Черундоло (28) со счетом 6:1, 3:6, 6:1, 6:4. Встреча продлилась чуть более двух с половиной часов.
Следующем соперником канадца будет победитель матча между британцем Кэмероном Норри (11) и чехом Иржи Легечкой.
Турнир Большого шлема. Australian Open. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд — более 52 млн долларов
Третий круг
Феликс Оже Аляссим (Канада, 6) — Франсиско Черундоло (Аргентина, 28) — 6:1, 3:6, 6:1, 6:4.