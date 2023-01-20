Швентек разгромила соперницу в третьем круге Australian Open

Первая ракетка мира полька Ига Швентек разгромила испанку Кристину Букшу в третьем круге Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Встреча, которая продлилась менее часа, завершилась со счетом 6:0, 6:1 в пользу польки.

В 1/8 финала Australian Open Швентек встретится с 22 й сеяной турнира Еленой Рыбакиной, выступающей за Казахстан.В другом матче американка Кори Гауфф чуть более чем за полтора часа победила соотечественницу Бернарду Перу — 6:3, 6:2. Следующей соперницей Гауфф станет Елена Остапенко (Латвия).

Australian Open проходит в Мельбурне с 16 по 29 января.Турнир Большого шлема. Australian Open. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд — более 52 млн долларов

Третий круг