Первая ракетка мира Свёнтек сенсационно выбыла с AO

Лидер рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) Ига Свёнтек из Польши в воскресенье проиграла представительнице Казахстана Елене Рыбакиной в матче четвертого круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Соревнования проходят в Мельбурне.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу Рыбакиной, получившей на турнире 22-й номер посева. Свёнтек была посеян под первым номером. В четвертьфинале Рыбакина сыграет с Еленой Остапенко из Латвии (17), которая в матче четвертого круга обыграла финалистку Открытого чемпионата Франции 2022 года американку Коко Гауфф (7) - 7:5, 6:3.

Свёнтек 21 год, на счету спортсменки 11 выигранных турниров WTA. Теннисистка дважды побеждала на Roland Garros (2020, 2022) и один раз - на US Open (2022). Свёнтек является первой представительницей Польши, возглавившей мировой рейтинг. Спортсменке принадлежит самая длинная победная серия в XXI веке - 37 матчей.

Рыбакиной 23 года, она располагается на 25-м месте мирового рейтинга, на ее счету три титула WTA. До июня 2018 года спортсменка на соревнованиях представляла Россию. В 2022 году Рыбакина стала победительницей Уимблдона.