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1 час назад

Первая ракетка мира Свёнтек не смогла выйти в четвертьфинал Australian Open

ТАССиещё 7

Лидер рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) Ига Свёнтек из Польши в воскресенье проиграла представительнице Казахстана Елене Рыбакиной в матче четвертого круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Соревнования проходят в Мельбурне.

Первая ракетка мира Свёнтек сенсационно выбыла с AO
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу Рыбакиной, получившей на турнире 22-й номер посева. Свёнтек была посеян под первым номером. В четвертьфинале Рыбакина сыграет с Еленой Остапенко из Латвии (17), которая в матче четвертого круга обыграла финалистку Открытого чемпионата Франции 2022 года американку Коко Гауфф (7) - 7:5, 6:3.

Свёнтек 21 год, на счету спортсменки 11 выигранных турниров WTA. Теннисистка дважды побеждала на Roland Garros (2020, 2022) и один раз - на US Open (2022). Свёнтек является первой представительницей Польши, возглавившей мировой рейтинг. Спортсменке принадлежит самая длинная победная серия в XXI веке - 37 матчей.

Рыбакиной 23 года, она располагается на 25-м месте мирового рейтинга, на ее счету три титула WTA. До июня 2018 года спортсменка на соревнованиях представляла Россию. В 2022 году Рыбакина стала победительницей Уимблдона.

Australian Open является первым в сезоне турниром Большого шлема, он проводится на покрытии "хард" и закончится 29 января. Общий призовой фонд в 2023 году составляет более $53,4 млн. Из россиянок турнир в женском одиночном разряде выигрывала Мария Шарапова (2008). Действующей победительницей соревнований является австралийка Эшли Барти, которая в 2022 году завершила карьеру.

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