Тарпищев прокомментировал вылет Медведева с Australian Open

«Медведев сыграл неплохо. Надо было забирать первый сет, всё могло измениться. Корда сыграл выше всяких похвал, не давал Дане дышать, заставил Медведева обороняться, пробивал линии. Исход закономерен, хотя, опять же, Медведев мог развернуть этот матч в свою пользу, если бы лучше подавал на тай-брейке в первом сете», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.