Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+10° в 
USD 68.67EUR 74.34
Войти в почту
1 час назад

После поражения в Мельбурне Медведев выпадет из топ-10 впервые с 2019 года

Российская Газета

Экс-первая ракетка мира и восьмой номер рейтинга Даниил Медведев, который проиграл в третьем круге Открытого чемпионата Австралии, после завершения турнира выпадет из топ-10 рейтинга ATP.

Медведев выпадет из топ-10 впервые с 2019 года
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Australian Open-2023 стал для Медведева худшим "Большим шлемом" с "Ролан Гаррос"-2020. Тогда он вылетел прямо на старте. В Мельбурне же Даниил впервые с 2018 года не попал во вторую неделю соревнований.

В прошлом году Даниил добрался до финала, в котором уступил испанцу Рафаэлю Надалю, ведя 2:0 по сетам. Ранний вылет в текущем розыгрыше означает потерю большого количество очков и, как следствие, падение в рейтинге. Россиянин будет находиться в районе 12-го места.

Даниил окажется за пределами десятки сильнейших впервые с 15 июля 2019 года. Напомним, что 28 февраля 2022 года наш теннисист впервые стал лидером рейтинга. А по общему времени на верхней строчке превзошел достижение Марата Сафина, который был первой ракеткой в течение девяти недель. Однако Медведев не смог защитить ни один результат на крупных турнирах и начал опускаться в топе.

Впрочем, россиянин может поправить свое положение по ходу грунтового сезона. В прошлом году он пропустил большую часть турниров на грунте, так как восстанавливался после операции по удалению паховой грыжи. А на "Ролан Гарррос" он дошел до четвертого круга.

Теннис,Даниил Медведев,Рафаэль Надаль,Марат Сафин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители