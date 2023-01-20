Медведев выпадет из топ-10 впервые с 2019 года

Экс-первая ракетка мира и восьмой номер рейтинга Даниил Медведев, который проиграл в третьем круге Открытого чемпионата Австралии, после завершения турнира выпадет из топ-10 рейтинга ATP.

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Australian Open-2023 стал для Медведева худшим "Большим шлемом" с "Ролан Гаррос"-2020. Тогда он вылетел прямо на старте. В Мельбурне же Даниил впервые с 2018 года не попал во вторую неделю соревнований.

В прошлом году Даниил добрался до финала, в котором уступил испанцу Рафаэлю Надалю, ведя 2:0 по сетам. Ранний вылет в текущем розыгрыше означает потерю большого количество очков и, как следствие, падение в рейтинге. Россиянин будет находиться в районе 12-го места.

Даниил окажется за пределами десятки сильнейших впервые с 15 июля 2019 года. Напомним, что 28 февраля 2022 года наш теннисист впервые стал лидером рейтинга. А по общему времени на верхней строчке превзошел достижение Марата Сафина, который был первой ракеткой в течение девяти недель. Однако Медведев не смог защитить ни один результат на крупных турнирах и начал опускаться в топе.