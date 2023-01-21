Медведев высказался о вылете из топ-10 мирового рейтинга

Российский теннисист Даниил Медведев отреагировал на то, что в понедельник, 23 января, после обновления мирового рейтинга он покинет десятку лучших спортсменов.
"На самом деле, конечно, обидно, потому что хочется всегда и стоять выше, и играть лучше, и выигрывать большие турниры. Но я чувствую, что то, что я сейчас делаю на тренировках, в жизни, скажем так, должно привести к возвращению хороших результатов. Но даже если не приведет, я делаю все, что могу, и лучше я уже не могу. Потому что, если ты будешь тренироваться 20 часов в день, это не поможет тебе играть лучше", — передает слова Медведева Sports.
Вчера, 20 января, россиянин сенсационно уступил представителю США Себастьяну Корде со счетом 7:6, 6:3, 7:6 в рамках третьего круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).
В прошлом году Медведев дошел до финала турнира, в заключительном матче уступив Рафаэлю Надалю.
На турнире продолжат выступление два россиянина - Карен Хачанов и Андрей Рублев.
В настоящий момент Даниил Медведев располагается на восьмой позиции в рейтинге. Лучшим из россиян остается Андрей Рублев, он занимает строчку выше.
Ранее Даниил Медведев рассказал о проблеме, которая помешала ему обыграть американца на Australian Open.