Медведев высказался о вылете из топ-10 мирового рейтинга

"На самом деле, конечно, обидно, потому что хочется всегда и стоять выше, и играть лучше, и выигрывать большие турниры. Но я чувствую, что то, что я сейчас делаю на тренировках, в жизни, скажем так, должно привести к возвращению хороших результатов. Но даже если не приведет, я делаю все, что могу, и лучше я уже не могу. Потому что, если ты будешь тренироваться 20 часов в день, это не поможет тебе играть лучше", — передает слова Медведева Sports.