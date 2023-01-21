Павлюченкова и Рыбакина вышли в третий круг Australian Open

Павлюченкова и Рыбакина одержали победу со счётом 6:1, 6:0. Продолжительность матча составила 55 минут. На счету Гуарачи и Латиши ни одного эйса, одна двойная ошибка и реализованный единственный брейк-пойнт. Павлюченкова и Рыбакина пять раз подали навылет, допустили одну двойную ошибки и реализовали шесть брейк-пойнтов из 12.