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54 минуты назад

Грачева проиграла Плишковой и вылетела с Australian Open

Советский спорт

В женской сетке турнира осталась только одна россиянка.

Грачева проиграла Плишковой и вылетела с Australian Open
Фото: официальный твиттер портала "Tennis Channel"официальный твиттер портала "Tennis Channel"

Российская теннисистка Варвара Грачева в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии проиграла чешке Каролине Плишковой и покинула розыгрыш.

Встреча продолжалась один час 18 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу представительницы Чехии, которая шесть раз подавала навылет, совершила две двойные ошибки и реализовала два брейк-понйта из семи.

На счету россиянки четыре эйса, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейка.

Напомним, сегодня также свой матч проведет единственная уцелевшая представительница России на турнире Екатерина Александрова.

Теннис,Варвара Грачева,Екатерина Александрова,
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