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1 час назад

Джокович – судье после предупреждения за затяжку времени: «Поздравляю, друг. Молодцом»

Sports.ru

Новак Джокович остался недоволен судьей матча с Григором Димитровым на Australian Open. При счете 5:4 серб подавал на первый сет, Димитров дошел до брейк-пойнта – и судья перед подачей на нем дал Джоковичу предупреждение за затяжку времени.

Джокович обратился к судье после предупреждения за затяжку времени
Фото: Sports.ruSports.ru

В итоге девятикратный чемпион турнира проиграл следующее очко и гейм.

Во время смены сторон при счете 5:6 Джокович обратился к судье.

НД: Поздравляю, друг. Молодцом. Ты молодец.

Судья: Помоги мне, подавай вовремя, и ничего не будет.

НД: Я должен тебе помогать. Отлично. Первое предупреждение за весь сет – на брейк-пойнте. Когда я уже собирался подбрасывать мяч. Молодец.

Теннис,Григор Димитров,Новак Джокович,
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