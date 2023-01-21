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1 час назад

Российский теннисист Медведев попрощался в Twitter с Australian Open

Илья Родин

Известный российский теннисист Даниил Медведев попрощался в Twitter с Открытым чемпионатом Австралии (Australian Open). Об этом пишет РИА «Новости».

«Не судьба, еду домой»: Медведев попрощался с Australian Open
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что в пятницу, 20 января, теннисист проиграл в третьем круге американцу Себастьяну Корде.

«В этом году не судьба. Еду домой. Спасибо, Австралия, увидимся в следующем году», - уточнил Медведев.

Напомним, что российский спортсмен впервые с 2018 года не сумел выйти в четвертый круг Australian Open. Впервые за 3,5 года он покинет топ-10 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Ранее финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков прокомментировал поединок Медведева с американцем Маркосом Гироном. Он признался, что россиянин напоминал ему «осьминога в океане».

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