На Australian Open в одиночном разряде не осталось российских теннисисток. Это произошло после того как последняя представительница России Екатерина Александрова уступила полячке Магде Линетт в матче третьего круга. Об этом сообщает ТАСС.
Встреча прошла в субботу в Мельбурне. Линетт одержала победу со счетом 3:6, 4:6.
Также в субботу россиянка Варвара Грачева проиграла Каролине Плишковой из Чехии.
Ранее соревнования в женском одиночном разряде покинули Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Полина Кудерметова, Анастасия Павлюченкова, Анастасия Потапова, Людмила Самсонова, Евгения Родина, Анна Калинская, Диана Шнайдер, Камилла Рахимова, Анна Блинкова и Оксана Селехметьева.
В парном разряде выступление продолжают Павлюченкова (в паре с Еленой Рыбакиной из Казахстана) и Калинская (в паре с американкой Кэролайн Доулхайд).
Александрова занимает 18-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), у нее три победы на турнирах организации. В 2021 году в составе сборной России Александрова стала победительницей Кубка Билли Джин Кинг.
Ранее сообщалось, что теннисистка Серена Уильямс ошиблась с выбором белья под силуэтное платье.