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1 час назад

На Australian Open в одиночном разряде не осталось российских теннисисток

Майк Габриелян

На Australian Open в одиночном разряде не осталось российских теннисисток. Это произошло после того как последняя представительница России Екатерина Александрова уступила полячке Магде Линетт в матче третьего круга. Об этом сообщает ТАСС.

На Australian Open в одиночном разряде не осталось российских теннисисток
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Встреча прошла в субботу в Мельбурне. Линетт одержала победу со счетом 3:6, 4:6.

Также в субботу россиянка Варвара Грачева проиграла Каролине Плишковой из Чехии.

Ранее соревнования в женском одиночном разряде покинули Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Полина Кудерметова, Анастасия Павлюченкова, Анастасия Потапова, Людмила Самсонова, Евгения Родина, Анна Калинская, Диана Шнайдер, Камилла Рахимова, Анна Блинкова и Оксана Селехметьева.

В парном разряде выступление продолжают Павлюченкова (в паре с Еленой Рыбакиной из Казахстана) и Калинская (в паре с американкой Кэролайн Доулхайд).

Александрова занимает 18-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), у нее три победы на турнирах организации. В 2021 году в составе сборной России Александрова стала победительницей Кубка Билли Джин Кинг.

Ранее сообщалось, что теннисистка Серена Уильямс ошиблась с выбором белья под силуэтное платье.

Теннис,Варвара Грачева,Людмила Самсонова,Диана Шнайдер,Камилла Рахимова,Билли Джин,Елена Рыбакина,Анна Блинкова,Магда Линетт,Анна Калинская,Вероника Кудерметова,Анастасия Потапова,Дарья Касаткина,Екатерина Александрова,Анастасия Павлюченкова,Серена Уильямс,СБОРНАЯ РОССИИ,
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