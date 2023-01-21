На Australian Open в одиночном разряде не осталось российских теннисисток. Это произошло после того как последняя представительница России Екатерина Александрова уступила полячке Магде Линетт в матче третьего круга. Об этом сообщает ТАСС.

Встреча прошла в субботу в Мельбурне. Линетт одержала победу со счетом 3:6, 4:6.

Также в субботу россиянка Варвара Грачева проиграла Каролине Плишковой из Чехии.

В парном разряде выступление продолжают Павлюченкова (в паре с Еленой Рыбакиной из Казахстана) и Калинская (в паре с американкой Кэролайн Доулхайд).

Александрова занимает 18-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), у нее три победы на турнирах организации. В 2021 году в составе сборной России Александрова стала победительницей Кубка Билли Джин Кинг.