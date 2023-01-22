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1 час назад

Хачанов вышел в четвертьфинал Australian Open, уверенно победив Нисиоку

Матч ТВ

Российский теннисист Карен Хачанов стал четвертьфиналистом Открытого чемпионата Австралии, обыграв в четвертом круге японца Йосито Нисиоку.

Хачанов вышел в четвертьфинал Australian Open
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Два стартовых сета россиянин взял «под ноль», каждая из этих партий продолжалась менее получаса. В третьем сете Нисиока, занимающий 33 ю строчку рейтинга ATP, смог навязать борьбу, но вновь уступил на тай брейке.

Хачанов стал первым участником нынешнего турнира, которому удалось пробиться в четвертьфинал. Его будущий соперник определится в паре Хуберт Хуркач (Польша) — Себастьян Корда (США).

Для Хачанова это выступление на Australian Open является лучшим в карьере — ранее россиянин ни разу не заходил дальше третьего круга на австралийском турнире «Большого шлема».

Турнир «Большого шлема». Открытый чемпионат Австралии — Australian Open. Мельбурн (Австралия). Хард

Мужчины. 4 й круг

Карен Хачанов (Россия, 18) — Йосито Нисиока (Япония, 31) — 6:0, 6:0, 7:6 (4)

Теннис,Хуберт Хуркач,Карен Хачанов,
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