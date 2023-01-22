Хачанов вышел в четвертьфинал Australian Open

Российский теннисист Карен Хачанов стал четвертьфиналистом Открытого чемпионата Австралии, обыграв в четвертом круге японца Йосито Нисиоку.

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Два стартовых сета россиянин взял «под ноль», каждая из этих партий продолжалась менее получаса. В третьем сете Нисиока, занимающий 33 ю строчку рейтинга ATP, смог навязать борьбу, но вновь уступил на тай брейке.

Хачанов стал первым участником нынешнего турнира, которому удалось пробиться в четвертьфинал. Его будущий соперник определится в паре Хуберт Хуркач (Польша) — Себастьян Корда (США).

Для Хачанова это выступление на Australian Open является лучшим в карьере — ранее россиянин ни разу не заходил дальше третьего круга на австралийском турнире «Большого шлема».

Турнир «Большого шлема». Открытый чемпионат Австралии — Australian Open. Мельбурн (Австралия). Хард

Мужчины. 4 й круг