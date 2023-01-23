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41 минуту назад

Российский теннисист Хачанов объяснил свои надписи в поддержку Армении на Australian Open

Газета.Ruиещё 3

Российский теннисист Карен Хачанов объяснил свои надписи в поддержку Армении на Открытом чемпионате Австралии. После матчей третьего и четвертого круга он написал на объективах телекамер «Арцах (древнее название Нагорного Карабаха. — «Газета.Ru»), держись!»

Российский теннисист Хачанов объяснил свои надписи в поддержку Армении на AO
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Я не раз говорил, что чту и ценю cвои корни. Я гражданин Роccии, предcтавляю Роccию, но c папиной и маминой cтороны у меня армянcкая кровь. Хотелоcь как-то поддержать, дать им веру, cилы», – цитирует спортсмена Sports.ru.

22 января Хачанов обыграл в 1/8 финала Australian Open японца Йосихито Нисиоку и впервые в карьере вышел в четвертьфинал турнира. Встреча продолжалась 1 час 58 минут и завершилась со счетом 6:0, 6:0, 7:6 (7:4) в пользу россиянина.

В следующем круге Хачанов сыграет против американца Себастьяна Корды, который ранее на турнире обыграл другого россиянина Даниила Медведева.

Открытый чемпионат Австралии, первый в сезоне турнир Большого шлема, завершится 29 января.

Теннис,Даниил Медведев,Карен Хачанов,
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