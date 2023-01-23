Российский теннисист Хачанов объяснил свои надписи в поддержку Армении на AO

«Я не раз говорил, что чту и ценю cвои корни. Я гражданин Роccии, предcтавляю Роccию, но c папиной и маминой cтороны у меня армянcкая кровь. Хотелоcь как-то поддержать, дать им веру, cилы», – цитирует спортсмена Sports.ru.