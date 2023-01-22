Корда выиграл у Хуркача на супер тай-брейке на AO

Американский теннисист Себастьян Корда стал соперником россиянина Карена Хачанова по четвертьфиналу Открытого чемпионата Австралии.
В матче четвертого круга Корде удалось обыграть поляка Хуберта Хуркача. Спортсменам пришлось провести на корте пять сетов, последний из которых завершился супер тай брейком в пользу представителя США.
За матч, который продолжался три с половиной часа, Корда подал навылет 8 раз при 5 двойных ошибках, также он выиграл 42 очка активными действиями.
Корда и Хачанов — первая пара четвертьфиналистов нынешнего розыгрыша Australian Open. Добавим, что именно американец ранее выбил из борьбы еще одного россиянина Даниила Медведева.
ТУРНИР «БОЛЬШОГО ШЛЕМА». ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ АВСТРАЛИИ — AUSTRALIAN OPEN. МЕЛЬБУРН (АВСТРАЛИЯ). ХАРД
Мужчины. 4 й круг
Себастьян Корда (США, 29) — Хуберт Хуркач (Польша, 10) — 3:6, 6:3, 6:2, 1:6, 7:6 (10:7)