Корда выиграл у Хуркача на супер тай-брейке на AO

Американский теннисист Себастьян Корда стал соперником россиянина Карена Хачанова по четвертьфиналу Открытого чемпионата Австралии.

В матче четвертого круга Корде удалось обыграть поляка Хуберта Хуркача. Спортсменам пришлось провести на корте пять сетов, последний из которых завершился супер тай брейком в пользу представителя США.

За матч, который продолжался три с половиной часа, Корда подал навылет 8 раз при 5 двойных ошибках, также он выиграл 42 очка активными действиями.

Корда и Хачанов — первая пара четвертьфиналистов нынешнего розыгрыша Australian Open. Добавим, что именно американец ранее выбил из борьбы еще одного россиянина Даниила Медведева.

ТУРНИР «БОЛЬШОГО ШЛЕМА». ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ АВСТРАЛИИ — AUSTRALIAN OPEN. МЕЛЬБУРН (АВСТРАЛИЯ). ХАРД

Мужчины. 4 й круг