Веснина: «Рублев может дойти до полуфинала Australian Open»

— Рублев — опытный теннисист, но Руне его обыгрывал в финале «Мастерса» в Париже. При этом теннис норвежца гораздо мягче, чем игра Андрея. Рублев играет в более агрессивный, силовой теннис. Всё будет зависеть от того, как Андрей будет действовать на своей подаче, чтобы у Руне было как можно меньше шансов.



Думаю, что у Рублева больше опыта, чем у норвежца. Он сейчас лучше готов психологически к чему то большему, чем четвертьфинал на турнире Большого шлема. В четвертьфиналах он был много раз. Мне кажется, что в этом году Рублев может дойти до полуфинала как минимум, — сказала Веснина «Матч ТВ».