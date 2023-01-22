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1 час назад

«Рублев готов к чему-то большему, чем четвертьфинал турнира Большого шлема» — Елена Веснина

Матч ТВ

Олимпийская чемпионка Елена Веснина в разговоре с «Матч ТВ» сказала, что российский теннисист Андрей Рублев готов проходить барьер четвертьфинала на турнире Большого шлема.

Веснина: «Рублев может дойти до полуфинала Australian Open»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Рублев вышел в 1/8 финала открытого чемпионата Австралии, где 23 января сыграет против норвежца Хольгера Руне.

— Рублев — опытный теннисист, но Руне его обыгрывал в финале «Мастерса» в Париже. При этом теннис норвежца гораздо мягче, чем игра Андрея. Рублев играет в более агрессивный, силовой теннис. Всё будет зависеть от того, как Андрей будет действовать на своей подаче, чтобы у Руне было как можно меньше шансов.

Думаю, что у Рублева больше опыта, чем у норвежца. Он сейчас лучше готов психологически к чему то большему, чем четвертьфинал на турнире Большого шлема. В четвертьфиналах он был много раз. Мне кажется, что в этом году Рублев может дойти до полуфинала как минимум, — сказала Веснина «Матч ТВ».

Рублев шесть раз за карьеру выходил в четвертьфиналы турниров Большого шлема.

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