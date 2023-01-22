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1 час назад

Оже-Альяссим после вылета с Australian Open: «У меня были только проблески хорошей игры. Надо разобраться, что произошло»

Sports.ru

Феликс Оже-Альяссим прокомментировал поражение от Иржи Лехечки в 1/8 Australian Open. Канадец уступил 6:4, 3:6, 6:7(2), 6:7(3).

«Надо разобраться, что произошло»: Оже-Альяссим после вылета с AO
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

– Думаю, в целом он играл лучше меня. Все решили мелкие детали, какие-то розыгрыши.

Я плохо сыграл на двух тай-брейках, но думаю, со второго сета он стал играть немного лучше. Даже в тех двух сетах, которые завершились тай-брейками, я брал мало очков на приеме. Поэтому когда дело доходило до тай-брейков, я чувствовал, что преимущество на его стороне, и сегодня для его победы этого было достаточно.

– Каково ваше впечатление от игры Иржи?

– Я знаю его уже больше года. Он очень хорошо играет и поднимается в рейтинге.

Я помню, как смотрел его игру почти год назад в Роттердаме. Он дошел до полуфинала и играл очень хорошо.

Я уверен, что мы еще увидим его в будущем. И снова, он хорошо играет. Сегодня он хорошо играл, хорошо подавал. Желаю ему удачи в следующем раунде.

– На протяжении всего турнира вам не удавалось подняться на свой высший уровень. С чем это связано?

– Да, было тяжело. За исключением небольших фрагментов в разных матчах, как, например, в третьем сете третьего круга. Сегодня у меня были только проблески хорошей игры, не хватало стабильности, которая у меня была в последнее время.

Надо разобраться, что произошло. Турнир закончен, я старался изо всех сил. Теперь нужно восстановиться и с нетерпением ждать следующих турниров. Вот и все.

Теннис,
18+
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