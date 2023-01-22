Хачанов высказался о предстоящем четвертьфинале Australian Open

"У нас с Кордой был нереальный пятисетовый матч на Уимблдоне, после чего я ему дважды уступил на харде - в Цинциннати и Антверпене. Сейчас он одолел Даню (Медведева - прим. "РГ"). С середины того года Корда сильно прибавил - это видно по игре и результатам", - отметил Хачанов.