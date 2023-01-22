Хачанов высказался о предстоящем четвертьфинале Australian Open

Российский теннисист Карен Хачанов поделился ожиданиями от предстоящего четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии против Себастьяна Корды из США.
В 1/8 финала Хачанов уверенно победил представителя Японии Йошихито Нисиоку - 6:0, 6:0, 7:6. К слову, Карен впервые пробился в восьмерку лучших в Австралии.
С Кордой Хачанову будет очень непросто. В Мельбурне Себастьян успел обыграть экс-первую ракетку Даниила Медведева и в целом выглядит очень неплохо. Что касается статистики, то в последних трех встречах Корды с Хачановым сильнее оказывался именно американец.
"У нас с Кордой был нереальный пятисетовый матч на Уимблдоне, после чего я ему дважды уступил на харде - в Цинциннати и Антверпене. Сейчас он одолел Даню (Медведева - прим. "РГ"). С середины того года Корда сильно прибавил - это видно по игре и результатам", - отметил Хачанов.
Вместе с Хачановым борьбу в мужском одиночном турнире в Австралии продолжает Андрей Рублев. В понедельник утром он встретится в четвертом круге с датчанином Хольгером Руне.