Джессика Пегула прокомментировала поражение от Азаренко

«Азаренко сделала именно то, что хотела. Я неплохо играла: глубоко била по мячу, принимала его рано, меняла направление, делала то, что я обычно люблю делать во время игр. Она всегда хорошо принимает подачи. Мне просто было трудно. Я не чувствовала, что могу действительно на неё давить. Мне казалось, что она постоянно д