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1 час назад

Селиваненко назвал Хачанова одним из фаворитов Australian Open

Газета.Ru

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко оценил шансы российского теннисиста Карена Хачанова одержать победу в Открытом чемпионате Австралии (Australian Open) в 2023 году.

Селиваненко назвал одного из фаворитов Australian Open
Фото: ReutersReuters

"Карен является таким же фаворитом, как и большинство оставшихся на этой стадии. Учитывая, что несколько сильных игроков уже завершили свое выступление на Australian Open, — претендентов на победу много", — передает слова Селиваненко "Спорт-Экспресс".

22 января Хачанов обыграл в 1/8 финала АО-2023 японца Йосихито Нисиоку и впервые в карьере вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии. Встреча продолжалась 1 час 58 минут и завершилась со счетом 6:0, 6:0, 7:6 (7:4) в пользу россиянина. В следующем круге Хачанов сыграет против американца Себастьяна Корды, который ранее на турнире обыграл другого россиянина Даниила Медведева.

Ранее бывший игрок сборной России по футболу Александр Мостовой поделился мнением о сорвавшемся переходе полузащитника московского "Локомотива" Дмитрия Баринова в "Бешикташ", а также признался, что никогда не верил в этот трансфер.

Теннис,Алексей Селиваненко,Александр Мостовой,Даниил Медведев,Карен Хачанов,Дмитрий Баринов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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