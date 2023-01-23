Селиваненко назвал одного из фаворитов Australian Open

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко оценил шансы российского теннисиста Карена Хачанова одержать победу в Открытом чемпионате Австралии (Australian Open) в 2023 году.

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"Карен является таким же фаворитом, как и большинство оставшихся на этой стадии. Учитывая, что несколько сильных игроков уже завершили свое выступление на Australian Open, — претендентов на победу много", — передает слова Селиваненко "Спорт-Экспресс".

22 января Хачанов обыграл в 1/8 финала АО-2023 японца Йосихито Нисиоку и впервые в карьере вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии. Встреча продолжалась 1 час 58 минут и завершилась со счетом 6:0, 6:0, 7:6 (7:4) в пользу россиянина. В следующем круге Хачанов сыграет против американца Себастьяна Корды, который ранее на турнире обыграл другого россиянина Даниила Медведева.