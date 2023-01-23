Определились все четвертьфиналистки Australian Open в одиночном разряде

Ранее организаторы турнира запретили флаги России и Белоруссии на трибунах АО-2023 из-за жалобы украинских зрителей. Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко ранее выразил возмущение тем, что во время матча первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису между украинкой Катериной Байндль и россиянкой Камиллой Рахимовой на зрительской трибуне находился болельщик с флагом России. Российские и белорусские теннисисты выступают на международных турнирах в нейтральном статусе — без указания стран, а также флага и гимна.