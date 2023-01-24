Эффектный укороченный удар Рыбакиной в матче с Остапенко в четвертьфинале Australian Open

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в полуфинал Открытого чемпионата Австралии, уверенно обыграв в четвертьфинальном поединке представительницу Латвии Елену Остапенко — 6:2, 6:4.

«Чемпионат» предлагает посмотреть один из лучших моментов матча, в котором Рыбакина исполнила эффектный укороченный удар:

Видео доступно на канале Australian Open. Права на видео принадлежат Tennis Australia.

В полуфинале соревнований Рыбакина сыграет с победительницей противостояния Джессика Пегула (США) – Виктория Азаренко (Беларусь). Их матч начнётся сегодня не ранее 11:00 мск.