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2 часа назад

Эффектный укороченный удар Рыбакиной в матче с Остапенко в четвертьфинале Australian Open

Чемпионат.comиещё 2

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в полуфинал Открытого чемпионата Австралии, уверенно обыграв в четвертьфинальном поединке представительницу Латвии Елену Остапенко — 6:2, 6:4.

Эффектный укороченный удар Рыбакиной в матче с Остапенко в четвертьфинале Australian Open
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Чемпионат» предлагает посмотреть один из лучших моментов матча, в котором Рыбакина исполнила эффектный укороченный удар:

Видео доступно на канале Australian Open. Права на видео принадлежат Tennis Australia.

В полуфинале соревнований Рыбакина сыграет с победительницей противостояния Джессика Пегула (США) – Виктория Азаренко (Беларусь). Их матч начнётся сегодня не ранее 11:00 мск.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 51 млн. Действующей победительницей турнира является австралийка Эшли Барти, которая завершила карьеру.

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