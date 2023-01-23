Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+4° в 
USD 68.67EUR 74.34
Войти в почту
1 час назад

«Слов нет, только положительные эмоции». Кафельников — о выходе Рублёва в четвертьфинал АO

Чемпионат.comиещё 1

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался о победе Андрея Рублёва над датчанином Хольгером Руне в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии. «Молодец, силу воли проявил. Отыграться со счёта 2:5 в третьей партии, отыграть два матчбола при счёте 5:6 в пятой партии, отыграться со счёта 3:7 на тай-брейке — молодец. Слов нет, только положительные эмоции. Джокович дальше? Давайте пока насладимся выходом в четвертьфинал. Зачем забегать вперёд? Давайте пока петь дифирамбы в адрес Андрея за его волевую победу. Его выручила подача, как ни парадоксально. В решающие моменты — особенно на тай-брейке подача выручила», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Теннис,Хольгер Руне,Егор Кабак,Андрей Рублев,Евгений Кафельников,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители