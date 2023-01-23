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1 час назад

Рублев вышел в четвертьфинал Australian Open

Алиса Селезнёва

Шестая ракетка мира россиянин Андрей Рублев пробился в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису, сумев обыграть датчанина Холгера Руне. Об этом сообщает РИА Новости.

Рублев обыграл Руне и вышел в четвертьфинал Australian Open
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Встреча закончилась со счетом 6:3, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6 (11:9) в пользу Рублева. Российский теннисист смог перевести матч на решающий тай-брейк, который играют до 10 очков.

Поначалу Руне выигрывал со счетом 5:0, но Рублев сумел ликвидировать это отставание и добрался до двух матчболов – 9:7, а потом еще одного – 10:9. Россиянин добился победы, проведя на корте 3 часа 39 минут, отмечает «Чемпионат».

Следующим соперником Андрея Рублева будет либо девятикратный победитель турнира серб Новак Джокович, либо австралиец Алекс де Минаур.

Ранее известный российский теннисист Даниил Медведев попрощался в Twitter с Открытым чемпионатом Австралии (Australian Open), проиграв 20 января в третьем круге американцу Себастьяну Корде.

Игра длилась 2 часа 59 минут и завершилась со счетом 6:7 (7:9), 3:6, 6:7 (4:7). Медведев стал первым теннисистом из России с 2018 года, который не смог выйти в четвертый круг Australian Open. При этом в прошлом сезоне россиянин дошел до финала, где уступил первенство Рафаэлю Надалю.

Теннис,Даниил Медведев,Рафаэль Надаль,Андрей Рублев,Новак Джокович,
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