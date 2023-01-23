Рублев обыграл Руне и вышел в четвертьфинал Australian Open

Шестая ракетка мира россиянин Андрей Рублев пробился в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису, сумев обыграть датчанина Холгера Руне. Об этом сообщает РИА Новости.
Встреча закончилась со счетом 6:3, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6 (11:9) в пользу Рублева. Российский теннисист смог перевести матч на решающий тай-брейк, который играют до 10 очков.
Поначалу Руне выигрывал со счетом 5:0, но Рублев сумел ликвидировать это отставание и добрался до двух матчболов – 9:7, а потом еще одного – 10:9. Россиянин добился победы, проведя на корте 3 часа 39 минут, отмечает «Чемпионат».
Следующим соперником Андрея Рублева будет либо девятикратный победитель турнира серб Новак Джокович, либо австралиец Алекс де Минаур.
Ранее известный российский теннисист Даниил Медведев попрощался в Twitter с Открытым чемпионатом Австралии (Australian Open), проиграв 20 января в третьем круге американцу Себастьяну Корде.
Игра длилась 2 часа 59 минут и завершилась со счетом 6:7 (7:9), 3:6, 6:7 (4:7). Медведев стал первым теннисистом из России с 2018 года, который не смог выйти в четвертый круг Australian Open. При этом в прошлом сезоне россиянин дошел до финала, где уступил первенство Рафаэлю Надалю.