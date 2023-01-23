Видео решающего тай-брейка между Рублёвым и Руне

Рублёв одержал победу со счётом 6:3, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6 (11:9). На его счету 22 эйса, четыре двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из 13. Датчанин выполнил восемь подач навылет, допустил 12 двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из 17. В следующем круге Андрей Рублёв сойдётся либо с сербским теннисистом Новаком Джоковичем, либо с австралийцем Алексом де Минором.