Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+4° в 
USD 68.67EUR 74.34
Войти в почту
22 минуты назад

Видео решающего тай-брейка между Рублёвым и Руне, на котором россиянин отыгрался с 0:5

Чемпионат.com

Российский теннисист Андрей Рублёв оказался сильнее датского игрока Хольгера Руне в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии. Встреча проходила на центральном корте турнира, арене Рода Лэйвера, на хардовом покрытии.

Видео решающего тай-брейка между Рублёвым и Руне
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором решающего тай-брейка матча Андрея Рублёва и Хольгера Руне.

Права на видео принадлежат Eurosport. Видео доступно на канале Eurosport Tennis.

Рублёв одержал победу со счётом 6:3, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6 (11:9). На его счету 22 эйса, четыре двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из 13. Датчанин выполнил восемь подач навылет, допустил 12 двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из 17. В следующем круге Андрей Рублёв сойдётся либо с сербским теннисистом Новаком Джоковичем, либо с австралийцем Алексом де Минором.

Теннис,Хольгер Руне,Андрей Рублев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители