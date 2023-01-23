Тарпищев прокомментировал победу Рублева над Руне

Россиянин Андрей Рублев в матче четвертого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) против датчанина Хольгера Руне мог быстрее обыграть соперника, но победа в пяти сетах - большой плюс. Такое мнение ТАСС в понедельник высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

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В понедельник Рублев со счетом 6:3, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6 (11:9) обыграл Руне и вышел в четвертьфинал Australian Open, где сыграет с победителем матча между австралийцем Алексом Де Минауром и сербом Новаком Джоковичем.

"По логике должен был выиграть раньше, но такая победа - это большой плюс. На таких матчах растешь. Теперь надо восстановиться и ждать соперника", - сказал Тарпищев.

Во вторник россиянин Карен Хачанов в четвертьфинале Australian Open сыграет с американцем Себастьяном Кордой.

"Считаю, что Карен в форме, здорово подает и плотно играет. Вопрос только в стабильности. Он похудел, двигается лучше - эти факторы идут ему в плюс", - добавил президент Федерации тенниса России.

Рублеву 25 лет, он занимает шестое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), на его счету 12 титулов под эгидой организации. На турнирах Большого шлема россиянин не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте. В том же году в составе сборной России он стал победителем Кубка ATP и Кубка Дэвиса.