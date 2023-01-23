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21 минуту назад

В ФТР отреагировали на выход Рублева в четвертьфинал Australian Open

Матч ТВ

Российский теннисист Андрей Рублев в матче с датчанином Холгером Руне верил в себя до конца, и удача вознаградила его, отметил вице президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко.

В ФТР отреагировали на выход Рублева в четвертьфинал Australian Open
Фото: Матч ТВМатч ТВ

— Головокружительный матч, доставивший удовольствие всем любителям тенниса, где всё решилось на последних мячах тай брейка в решающем сете. Андрей по ходу матча, если посмотреть статистику, был лучше по всем основным показателям.
Но Руне был удачливее на многих важных мячах — за исключением последнего. Андрей верил в себя до конца, смог перевернуть в свою сторону решающий тай брейк, и на последнем мяче удача вознаградила его, — сказал Селиваненко «Чемпионату».

Следующим соперником россиянина на турнире станет победитель противостояния между сербом Новаком Джоковичем и австралийцем Алексом Де Минором.

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