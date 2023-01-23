«Я дрожу от счастья». Рублёв эмоционально прокомментировал победу над Руне

Российский теннисист Андрей Рублев заявил, что матч с датчанином Хольгером Руне в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии был «невероятным» и отметил, что это первый раз, когда он сумел победить в настолько напряженной игре. Об этом пишет «Газета.ру».

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Шестая ракетка мира россиянин Андрей Рублев пробился в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису, сумев обыграть Холгера Руне в сложнейшем матче. Встреча закончилась со счетом 6:3, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6 (11:9) в пользу Рублева. Российский теннисист, проигрывая по ходу матча, смог перевести его на решающий тай-брейк, который играют до 10 очков. Там он ликвидировал отставание от датчанина и вырвал победу.

По словам Рублева, до этого ему еще никогда не удавалось побеждать в подобных матчах.

«Это первый раз, когда я победил в такой игре, учитывая то, что это еще произошло на совершенно особенном для меня турнире — Открытом чемпионате Авcтралии. Невероятный матч, чтобы выйти в четвертьфинал. Так что это то, что я наверняка запомню на всю свою жизнь», - заявил теннисист.