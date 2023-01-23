Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+4° в 
USD 68.67EUR 74.34
Войти в почту
58 минут назад

Анна Дмитриева: можно посочувствовать близким Рублёва и Руне — матч был просто сумасшедший

Чемпионат.com

Комментатор Анна Дмитриева поделилась мыслями о победе российского теннисиста Андрея Рублёва над представителем Дании Хольгером Руне в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии.

Комментатор Анна Дмитриева: можно посочувствовать близким Рублёва и Руне
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Матч был просто сумасшедший. Смотреть было можно, но мучительно. Андрей — молодец. Мальчика жалко, но так готовится чемпион. Руне в будущем сумеет это преодолеть. Ещё бы Руне не подсесть. Каждый третий с ума сойдёт.

Можно посочувствовать всем близким Рублёва и Руне и всем, кто был на этом матче, потому что была сумасшедшая игра. Нужно поздравить Андрея и порадоваться. Пока мы прошли тяжёлое испытание, а Рублёв особенно. Его нужно поблагодарить за это», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Теннис,Хольгер Руне,Егор Кабак,Анна Дмитриева,Андрей Рублев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители