Комментатор Анна Дмитриева: можно посочувствовать близким Рублёва и Руне

«Матч был просто сумасшедший. Смотреть было можно, но мучительно. Андрей — молодец. Мальчика жалко, но так готовится чемпион. Руне в будущем сумеет это преодолеть. Ещё бы Руне не подсесть. Каждый третий с ума сойдёт.



Можно посочувствовать всем близким Рублёва и Руне и всем, кто был на этом матче, потому что была сумасшедшая игра. Нужно поздравить Андрея и порадоваться. Пока мы прошли тяжёлое испытание, а Рублёв особенно. Его нужно поблагодарить за это», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.