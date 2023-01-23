Джокович разгромил де Минора и встретится с Рублёвым в 1/4 финала AO

Джокович оказался сильнее своего соперника со счётом 6:2, 6:1, 6:2. Серб выполнил четыре подачи навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из 12. На счету Алекса де Минора два эйса, две ошибки на подаче и ни одного заработанного брейк-пойнта.