Джокович разгромил де Минора и встретится с Рублёвым в 1/4 финала AO

21-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович расправился с представителем Австралии Алексом де Минором в четвёртом круге Australian Open. Встреча проходила на центральном корте — арене Рода Лэйвера на хардовом покрытии.
Джокович оказался сильнее своего соперника со счётом 6:2, 6:1, 6:2. Серб выполнил четыре подачи навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из 12. На счету Алекса де Минора два эйса, две ошибки на подаче и ни одного заработанного брейк-пойнта.
В четвертьфинале Новак Джокович сойдётся с российским теннисистом Андреем Рублёвым, который в другом матче 4-го круга в пяти сетах одолел датского теннисиста Хольгера Руне со счётом 6:3, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6 (11:9).