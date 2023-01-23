Определились все четвертьфиналисты Australian Open

Определились все четвертьфинальные пары мужского одиночного разряда на Открытом чемпионате Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне. В основной сетке турнира стартовали шестеро россиян. До четвертьфинальной стадии дошли Карен Хачанов и Андрей Рублев, которые сыграют с американцем Себастьяном Кордой и сербом Новаком Джоковичем соответственно. Другие пары 1/4 финала составили Иржи Легечка (Чехия) - Стефанос Циципас (Греция), а также Томми Пол (США) - Бен Шелтон (США). Australian Open, первый в сезоне турнир Большого шлема, завершится 29 января. Российские теннисисты допущены до соревнований в качестве нейтральных спортсменов без указания страны и флага. Призовой фонд турнира составит более $53,4 млн. Ранее сообщалось, что определились все четвертьфиналистки Открытого чемпионата Австралии в одиночном разряде. За выход в полуфинал сразятся: Елена Рыбакина (Казахстан) — Елена Остапенко (Латвия), Джессика Пегула (США) — Виктория Азаренко (Белоруссия), Каролина Плишкова (Чехия) — Магда Линетт (Польша), Арина Соболенко (Белоруссия) — Донна Векич (Хорватия).