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23 января

Определились все четвертьфиналисты Australian Open

Газета.Ruиещё 3

Определились все четвертьфинальные пары мужского одиночного разряда на Открытом чемпионате Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне. В основной сетке турнира стартовали шестеро россиян. До четвертьфинальной стадии дошли Карен Хачанов и Андрей Рублев, которые сыграют с американцем Себастьяном Кордой и сербом Новаком Джоковичем соответственно. Другие пары 1/4 финала составили Иржи Легечка (Чехия) - Стефанос Циципас (Греция), а также Томми Пол (США) - Бен Шелтон (США). Australian Open, первый в сезоне турнир Большого шлема, завершится 29 января. Российские теннисисты допущены до соревнований в качестве нейтральных спортсменов без указания страны и флага. Призовой фонд турнира составит более $53,4 млн. Ранее сообщалось, что определились все четвертьфиналистки Открытого чемпионата Австралии в одиночном разряде. За выход в полуфинал сразятся: Елена Рыбакина (Казахстан) — Елена Остапенко (Латвия), Джессика Пегула (США) — Виктория Азаренко (Белоруссия), Каролина Плишкова (Чехия) — Магда Линетт (Польша), Арина Соболенко (Белоруссия) — Донна Векич (Хорватия).

Определились все четвертьфиналисты Australian Open
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Теннис,Джессика Пегула,Елена Рыбакина,Томми Пол,Арина Соболенко,Магда Линетт,Карен Хачанов,Виктория Азаренко,Каролина Плишкова,Андрей Рублев,Елена Остапенко,
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