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2 минуты назад

Джокович о том, зачем разгромил де Минаура: «Захотелось»

Sports.ru

Новак Джокович рассказал, зачем он разгромил Алекса де Минаура в 1/8 Australian Open. Такой вопрос в интервью на корте ему задал четырехкратный чемпион «Больших шлемов» Джим Курье.

Джокович о том, зачем разгромил де Минаура: «Захотелось»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Захотело

Не могу сказать, что мне сожалею перед зрителями, что матч не продлился дольше. Я хотел победить в трех сетах – с учетом разных факторов.

Первые четыре-пять геймов были упорными, я сделал брейк, а потом я заиграл свободнее, стал агрессивнее. Думаю, он чуть занервничал, и у меня была возможность этим воспользоваться.

По-моему, я провел лучший матч в этом сезоне».

Теннис,Новак Джокович,
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