Ольховский считает, что Рублев способен победить Джоковича

"Я думаю, что матч будет очень тяжелым, на такой стадии легких встреч не бывает. Считаю, что Андрей способен обыгрывать Джоковича. После сегодняшнего матча, такого заключительного тай-брейка, он может почувствовать уверенность. Если он будет играть с таким же хладнокровием, то шансы у него будут", - сказал Ольховский.