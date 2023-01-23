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1 час назад

Ольховский считает, что теннисист Рублев способен победить Джоковича

ТАСС

Российский теннисист Андрей Рублев способен победить серба Новака Джоковича в четвертьфинале Australian Open. Такое мнение ТАСС в понедельник по телефону высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

Ольховский считает, что Рублев способен победить Джоковича
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В понедельник Рублев победил датчанина Хольгера Руне в четвертом круге турнира. Джокович обыграл австралийца Алекса де Минаура.

"Я думаю, что матч будет очень тяжелым, на такой стадии легких встреч не бывает. Считаю, что Андрей способен обыгрывать Джоковича. После сегодняшнего матча, такого заключительного тай-брейка, он может почувствовать уверенность. Если он будет играть с таким же хладнокровием, то шансы у него будут", - сказал Ольховский.

Встреча между Рублевым и Джоковичем пройдет 25 января.

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