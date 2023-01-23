Что сказал Рублёв после матча Australian Open — 2023 с Руне

Россиянин вытащил пятисетовый матч на Australian Open и заявил, что это был самый счастливый момент в его жизни.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Первая ракетка России Андрей Рублёв вытащил невероятно сложный матч на Открытом чемпионате Австралии. В четвёртом круге AO-2023 россиянин одолел 19-летнего датчанина Хольгера Руне. Теннисистам пришлось сыграть все пять партий, и сильнее оказался Рублёв — 6:3, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6 (11:9). Андрею удалось спасти два матчбола!

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«Это больно. Всё было так близко. У меня были шансы. Он хорошо играл. Матчболы… Ничего не поделаешь. Удача была на его стороне. Думаю, я сделал много. Я боролся до конца. Немного не повезло», — сказал Руне на пресс-конференции

Также датчанин признал, что не воспользовался шансами, которые у него были. «У меня были все шансы, о которых только можно мечтать. Я просто не «закрыл» его. В пятом сете было 5:2, на тай-брейке — 5:3. Я думал, что хорошо играю начиная с четвёртого сета. Я сумел прибавить. Вообще я хорошо пользовался шансами, но только не в пятом сете. А именно тогда это и важно. Он был лучше меня в важнейшие моменты», — добавил он.

Рублёв же ещё до матча понимал, что будет нелегко.

«Он молодой парень, очень талантливый. Ему нечего терять, он всё время находится в положении андердога. Но посмотрим. Ему будет непросто, а мне тоже нечего терять, так как он выиграл наш первый матч. Он будет чувствовать давление, ему снова захочется победить. Мне надо выйти и сделать всё возможное, а там посмотрим. В конце концов, ничего не меняется, если один-два раза проиграл одному игроку», — говорил Андрей в преддверии матча с Хольгером.

А вот после игры россиянин не скрывал эмоций.

— Доволен своим выступлением?

— Вот поэтому я и смеюсь. Ментальность вышла из-под контроля (улыбается). У меня были большие проблемы. Но да, повезло. Не знаю, подарок ли это. Особенно после 5:2… Я как-то смог отыграть. Конечно, я уже стал думать, что всё кончено. Но как-то удалось возродиться, и я смог играть более сосредоточенно, играть лучше. Это был клю

Даже на 6:5, на двух матчболах я думал: нет, я доведу дело до тай-брейка. А потом на тай-брейке я тоже думал, что всё кончено. Но я говорил себе — не так, как на «Ролан Гаррос», когда я полностью сдался, — я говорил себе: попытайся сыграть лучше, чем тогда. После счёта 7:2 мне удалось провести несколько хороших розыгрышей. Я брал мячи на его подаче, хорошо принимал. Делал эйсы. Последнее очко — не знаю, такого никогда не было в моей жизни. Возможно, наибольшее везение за всю жизнь. Не может быть лучшего момента. Матчбол за выход в четвертьфинал, 10:9 на тай-брейке, я принимаю в сетку, но мяч перелетает. Момент наибольшего везения за всю мою жизнь. Теперь могу идти в казино. Если я поставлю, то точно выиграю.

— Выпрыгивало ли сердце из груди?

— Мысленно я думал, что уже всё. Говорил себе: пожалуйста, не сделай так, как на «Ролан Гаррос», когда полностью сдался. Тогда было 7:2 или что-то вроде, и я проиграл тай-брейк 10:2. Говорил себе: выиграй больше, чем два очка. Будут шансы взять три — возьми три. Четыре — тогда четыре. Постепенно мне удалось выиграть два очка. Затем счёт стал 7:6 — и моя подача. Я почти сделал эйс, стало 8:7. И всё стало иначе.

— Как тебе удавалось продолжать бороться?

— Потому что я не верил (смех в зале). Был тупой гейм, когда я сделал две простые ошибки. Я лишился брейк-пойнтов. В начале пятого сета я был полностью «заморожен». Я чувствовал, что просто не могу. Не мог двигаться, не мог бить — мол, если я не подам, очка не будет. Надо было дать себе под зад.

Потом в первом гейме было 0:40 на моей подаче. Я допустил три ошибки подряд на первом ударе. А потом сказал себе: ладно, давай уж каждый розыгрыш по очереди. И как-то мне удалось спасти гейм. Затем было 2:1, Руне мощно бил форхендом при 30:30, хорошо принимал на брейк-пойнте. Тогда я думал, что всё кончено. Он играл гораздо лучше меня. Он заслуживал победы. Он вкладывался в удары. Он делал то, что обычно делаю я, если собираюсь победить. Я отпустил ситуацию. Каким-то образом с этим стрессом мне удалось возродиться. В конце матча я играл гораздо лучше, чем всё время до этого.

— Что думаешь по поводу возможной встречи с Джоковичем в четвертьфинале?

— Не знаю. Понимаю, что победить Новака невероятно сложно, особенно на «Шлемах». У него наилучший опыт по победам в таких матчах. Он один из лучших в истории. Единственный шанс, который у меня есть, — сыграть в свой лучший теннис и сражаться за каждый мяч. Вот и всё.

— А что насчёт его повреждения?

— Вообще не думаю. Не знаю. Он играет, побеждает, так что…

— Каковы чувства после такого напряжённого матча?

— Сперва я был ещё в порядке, пока не ушёл адреналин. Но вот сейчас уже чувствую, что устал морально и физически. Но времени на восстановление будет достаточно.

— Расскажи подробнее о матчболе.

— На второй подаче я думал: не переживай, что это матчбол, думай, что якобы проигрываешь, и просто ответь на приём. Если сделаешь это — шансы будут. Когда я отвечал на удар и смотрел за направлением, говорил себе: потрясающе. Ждать такого момента, чтобы всё запор (улыбается).… Я видел, как мяч коснулся сетки. Я уже видел его на своей половине. Дума

Затем… Не знаю. Мяч же был полностью на моей стороне. Понятия не имею, как он перескочил. Вот почему я говорю, что это самый счастливый день в моей жизни, самый счастливый момент.

— Как думаешь, почему проиграл все шесть четвертьфиналов ТБШ?