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1 час назад

Рублёв — о матчболе в матче с Руне: понятия не имею, как мяч перескочил

Чемпионат.com

6-яракетка мира россиянин Андрей Рублёв рассказал о своих мыслях во время решающего тай-брейка в победном матче четвёртого круга Australian Open против датчанина Хольгера Руне.

Рублёв — о матчболе в матче с Руне: понятия не имею, как мяч перескочил
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«На второй подаче я думал: не переживай, что это матчбол, думай, что якобы проигрываешь, и просто ответь на приём. Если сделаешь это — шансы будут. Когда отвечал на удар и смотрел за направлением, говорил себе: потрясающе. Ждать такого момента, чтобы всё запор… (Улыбается.) Я видел, как мяч коснулся сетки. Уже видел его на своей половине. Думал, это сетка.

Затем… Не знаю. Мяч же был полностью на моей стороне. Понятия не имею, как он перескочил. Вот почему я говорю, что это самый счастливый день в моей жизни, самый счастливый момент», — сказал Рублёв на пресс-конференции.

В завершившемся матче четвёртого круга Рублёв одержал победу над Хольгером Руне со счётом 6:3, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6 (11:9). По ходу встречи россиянин отыграл два матчбола и спасся с 0:5 на решающем тай-брейке.

В матче 1/4 финала Australian Open Андрей Рублёв сойдётся с сербским теннисистом Новаком Джоковичем.

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