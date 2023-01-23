Рублёв — о матчболе в матче с Руне: понятия не имею, как мяч перескочил

«На второй подаче я думал: не переживай, что это матчбол, думай, что якобы проигрываешь, и просто ответь на приём. Если сделаешь это — шансы будут. Когда отвечал на удар и смотрел за направлением, говорил себе: потрясающе. Ждать такого момента, чтобы всё запор… (Улыбается.) Я видел, как мяч коснулся сетки. Уже видел его на своей половине. Думал, это сетка.



Затем… Не знаю. Мяч же был полностью на моей стороне. Понятия не имею, как он перескочил. Вот почему я говорю, что это самый счастливый день в моей жизни, самый счастливый момент», — сказал Рублёв на пресс-конференции.