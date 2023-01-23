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39 минут назад

Соболенко рассказала, как ей удалось перестать допускать многочисленные двойные ошибки

Чемпионат.com

Белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, как работала над устранением многочисленных двойных ошибок.

Соболенко рассказала, как ей удалось перестать допускать двойные ошибки
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Мне кажется, единственный способ справиться с чем-то для тебя тяжёлым – это юмор. Я уже устала от всего этого давления насчёт подачи – как будто ты не работаешь и ничего не делаешь. Настолько устала, что уже сама себя начала стебать. То, что происходило, было реально смешно. Никому такого не пожелаю. Пробовали очень многое, думали уже, что и с головой проблемы, и с техникой, и неправильно работаем. Уже думали, что всё неправильно. В итоге начали работать со специалистом по биомеханике, который помогал другим ребятам с подачей.

Много нового для себя узнала: даже когда у меня была суперподача, она была не супер, а на лимите. Помню, действительно, что в важные моменты у меня подача проваливалась из-за того, что невозможно было подать под давлением с такой техникой. Это единственная вещь, которая помогла: поменяли биомеханику, стала больше понимать, как это работает», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Теннис,Арина Соболенко,
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