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42 минуты назад

Охранник на AO спутал сербский флаг с российским и попытался его отобрать

Никита Бородкин

Охранники на Australian Open попытались конфисковать сербский флаг у болельщиков, перепутав его с российским, который запрещен на турнире. Об этом сообщает газета «Известия».

На видеозаписи конфликта видно, как мужчина в форме охранника листает распечатку с разными флагами и требует отдать ему тот, который болельщики принесли с собой. Спортивные фанаты в ответ обвинили его в расизме и спросили, знает ли мужчина, где находится Сербия.

Напомним, что 17 января Федерация тенниса Австралии запретила посетителям турнира в Мельбурне приносит на трибуны флаг России и Белоруссии. Такое решение последовало после жалоб зрителей из Украины — за день до этого российские болельщики развернули на трибунах российский флаг во время матча Камиллы Рахимовой и украинки Катерины Байндль.

Посольство России в Австралии назвало запрет флага примером неприемлемой политизации спорта. В дипмиссии отметили, что данное решение усугубляет дискриминацию теннисистов из РФ, которые и так не могут выступать под национальным флагом.

Теннис,Видео,Камилла Рахимова,
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