Тарпищев о матче Рублева против Джоковича: никто не хочет играть с Новаком

«Ясно, что в душе с Джоковичем никто не хочет играть. Естественно, матч будет сложным. Но теннис есть теннис. Понятно, что нужно сделать. Вопрос только, сумеем ли мы это сделать. Посмотрим», — сказал Тарпищев.