Тарпищев о матче Рублева против Джоковича: никто не хочет играть с Новаком

Почетный президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями о матче 1/4 финала Australian Open между Андреем Рублевым и Новаком Джоковичем, передает Sport24.
«Ясно, что в душе с Джоковичем никто не хочет играть. Естественно, матч будет сложным. Но теннис есть теннис. Понятно, что нужно сделать. Вопрос только, сумеем ли мы это сделать. Посмотрим», — сказал Тарпищев.
Australian Open, первый в сезоне турнир Большого шлема, завершится 29 января. Российские теннисисты допущены до соревнований в качестве нейтральных спортсменов без указания страны и флага. Призовой фонд турнира составит более $53,4 млн.
Джокович является самым титулованным игроком Открытого чемпионата Австралии, владея девятью титулами в одиночном разряде.