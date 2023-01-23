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1 час назад

Тарпищев о матче Рублева против Джоковича: никто не хочет играть с Новаком

Газета.Ru

Почетный президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями о матче 1/4 финала Australian Open между Андреем Рублевым и Новаком Джоковичем, передает Sport24.

Тарпищев о матче Рублева против Джоковича: никто не хочет играть с Новаком
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Ясно, что в душе с Джоковичем никто не хочет играть. Естественно, матч будет сложным. Но теннис есть теннис. Понятно, что нужно сделать. Вопрос только, сумеем ли мы это сделать. Посмотрим», — сказал Тарпищев.

Australian Open, первый в сезоне турнир Большого шлема, завершится 29 января. Российские теннисисты допущены до соревнований в качестве нейтральных спортсменов без указания страны и флага. Призовой фонд турнира составит более $53,4 млн.

Джокович является самым титулованным игроком Открытого чемпионата Австралии, владея девятью титулами в одиночном разряде.

Теннис,Андрей Рублев,Шамиль Тарпищев,
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