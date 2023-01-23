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1 час назад

Теннисистка Азаренко о Рублеве: самый милый человек

Газета.Ru

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко поделилась мнением о россиянине Андрее Рублеве.

Белорусская теннисистка Азаренко о Рублеве: самый милый человек
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Самый милый человек с самым чистым сердцем — Андрей Рублев. Вот это способ бороться», — написала Азаренко в соцсетях.

Напомним, в матче четвертого круга Australian Open Рублев обыграл датчанина Хольгера Руне.

Встреча, которая продолжалась 3 часа 37 минут и завершилась со счетом 6:3, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6 (11:9) в пользу Рублева. В следующем матче Рублев сыграет с представителем Сербии Новаком Джоковичем, который выбил из турнира австралийца Алекса де Минаура.

Также в 1/4 финала сыграет представитель России Карен Хачанов. Он встретится с американцем Себастьяном Кордой. Напомним, Корда уже выбил из турнира россиянина Даниила Медведева.

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