Белорусская теннисистка Азаренко о Рублеве: самый милый человек

«Самый милый человек с самым чистым сердцем — Андрей Рублев. Вот это способ бороться», — написала Азаренко в соцсетях.

Встреча, которая продолжалась 3 часа 37 минут и завершилась со счетом 6:3, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6 (11:9) в пользу Рублева. В следующем матче Рублев сыграет с представителем Сербии Новаком Джоковичем, который выбил из турнира австралийца Алекса де Минаура.