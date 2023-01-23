Кафельников: «Матч Рублева казался безнадежным, но Андрей — настоящий мужчина!»

— Очень рад за Андрея! Проявил характер и пробился в четвертьфинал АО. Встреча казалась безнадежной, и так проходили пять партий. Но Рублев не опустил руки, боролся до конца, и фортуна вознаградила его удачей. Настоящий мужчина!



Следующим соперником, возможно, станет Джокович. И если Андрей сыграет с ним, то всегда есть шансы на победу. Посмотрим, что будет дальше. Верим! — заявил Кафельников Sport24.