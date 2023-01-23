Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+6° в 
USD 68.63EUR 74.73
Войти в почту
59 минут назад

Кафельников: «Матч Рублева казался безнадежным, но Андрей — настоящий мужчина!»

Матч ТВ

Российский теннисист Андрей Рублев проявил характер в матче с датчанином Холгером Руне и вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии, заявил бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников.

Кафельников: «Матч Рублева казался безнадежным, но Андрей — настоящий мужчина!»
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Игра завершилась победой россиянина со счетом 6:3, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6 (11:9). На решающем тай брейке Рублев сумел отыграться со счета 0:5, а также отыграл двойной матчбол в пятом сете. Теннисисты провели на корте 3 часа 37 минут. В ¼ финала Australian Open россиянин сыграет с сербом Новаком Джоковичем.

— Очень рад за Андрея! Проявил характер и пробился в четвертьфинал АО. Встреча казалась безнадежной, и так проходили пять партий. Но Рублев не опустил руки, боролся до конца, и фортуна вознаградила его удачей. Настоящий мужчина!

Следующим соперником, возможно, станет Джокович. И если Андрей сыграет с ним, то всегда есть шансы на победу. Посмотрим, что будет дальше. Верим! — заявил Кафельников Sport24.

Теннис,Андрей Рублев,Евгений Кафельников,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители