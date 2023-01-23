Кафельников: «Матч Рублева казался безнадежным, но Андрей — настоящий мужчина!»

Российский теннисист Андрей Рублев проявил характер в матче с датчанином Холгером Руне и вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии, заявил бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников.
Игра завершилась победой россиянина со счетом 6:3, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6 (11:9). На решающем тай брейке Рублев сумел отыграться со счета 0:5, а также отыграл двойной матчбол в пятом сете. Теннисисты провели на корте 3 часа 37 минут. В ¼ финала Australian Open россиянин сыграет с сербом Новаком Джоковичем.
— Очень рад за Андрея! Проявил характер и пробился в четвертьфинал АО. Встреча казалась безнадежной, и так проходили пять партий. Но Рублев не опустил руки, боролся до конца, и фортуна вознаградила его удачей. Настоящий мужчина!
Следующим соперником, возможно, станет Джокович. И если Андрей сыграет с ним, то всегда есть шансы на победу. Посмотрим, что будет дальше. Верим! — заявил Кафельников Sport24.