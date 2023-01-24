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1 час назад

Хачанов вышел в полуфинал Australian open

Никита Бородкин

Российский теннисист Карен Хачанов обыграл американца Себастьяна Корду и вышел в полуфинал Australian Open. Как сообщает «Чемпионат.com», при счете 7:6 (7:5), 6:3, 3:0 в пользу россиянина его оппонент решил отказаться от продолжения матча из-за травмы.

Хачанов вышел в полуфинал Australian Open
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Во втором сете при счете 3:2 в пользу Корды американец пожаловался на проблемы с кистью, однако спустя несколько минут после выхода врача матч возобновился. Позднее боль в правом запястье снова дала о себе знать и теннисист принял решение закончить борьбу.

Таким образом, Карен Хачанов в полуфинале встретится с победителем пары Стефанос Циципас (Греция) — Иржи Легечка (Чехия). Сегодня во вторник, 24 февраля, еще один россиянин Андрей Рублев сразится за выход в полуфинал с сербом Новаком Джоковичем.

Джоковича заподозрили в жульничестве на Australian Open

Напомним, что открытый чемпионат Австралии проходит в Мельбурне с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира — 51 млн долларов. Действующим победителем среди женщин является Эшли Бартли, а среди мужчин — Рафаэль Надаль.

Теннис,Карен Хачанов,Рафаэль Надаль,Андрей Рублев,
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