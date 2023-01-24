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3 часа назад

Хачанов вышел в полуфинал Australian Open. Корда не смог продолжить матч

Чемпионат.comиещё 4

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в полуфинал Australian Open. Четвертьфинальный матч с американцем Себастьяном Кордой был завершён досрочно из-за отказа последнего продолжить игру в связи с медицинскими проблемами.

Хачанов вышел в полуфинал Australian Open. Корда не смог продолжить матч
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Хачанов вёл по ходу матча: 7:6 (7:5), 6:3, 3:0. Корда отказался продолжить встречу из-за проблем с запястьем правой руки. Напомним, во втором сете при счёте 3:2 в пользу Корды американец уже жаловался на проблемы с кистью, однако спустя несколько минут после выхода врача матч возобновился.

Таким образом, Карен Хачанов вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии, где сыграет с победителем пары Стефанос Циципас (Греция) — Иржи Легечка (Чехия).

Напомним, Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 51 млн.

Теннис,Карен Хачанов,
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