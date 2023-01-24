Тарпищев: Хачанов на Australian Open показывает свой лучший теннис за четыре года

"Все решили первые два сета, в них Карен имел преимущество. Подача плюс плотность игры стали залогом его успеха - лишил позиционного преимущества Корду, который любит играть у сетки. Дальше последовала травма у соперника, но это обычная вещь в теннисе, когда играешь при большой нагрузке две недели, непонятно, сколько по времени будет каждый матч длиться", - сказал Тарпищев.