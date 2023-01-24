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1 час назад

Тарпищев: Хачанов на Australian Open показывает свой лучший теннис за четыре года

ТАССиещё 1

Российский теннисист Карен Хачанов показывает свой лучший теннис за последние четыре года, он заслуженно вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Такое мнение ТАСС во вторник высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Тарпищев: Хачанов на Australian Open показывает свой лучший теннис за четыре года
Фото: ТАССТАСС

В четвертьфинальном матче во вторник Хачанов встречался с американцем Себастьяном Кордой. При счете 7:6 (7:5), 6:3, 3:0 в пользу Хачанова Корда отказался от продолжения борьбы из-за травмы.

"Все решили первые два сета, в них Карен имел преимущество. Подача плюс плотность игры стали залогом его успеха - лишил позиционного преимущества Корду, который любит играть у сетки. Дальше последовала травма у соперника, но это обычная вещь в теннисе, когда играешь при большой нагрузке две недели, непонятно, сколько по времени будет каждый матч длиться", - сказал Тарпищев.

"В целом, Хачанов проводит свой лучший турнир за четыре года. Теперь важно восстановиться и готовиться к следующему сопернику", - добавил собеседник ТАСС.

В полуфинале Хачанов встретится с победителем игры между греком Стефаносом Циципасом и чехом Иржи Легечкой.

Теннис,Карен Хачанов,Шамиль Тарпищев,
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