Тарпищев: Хачанов на Australian Open показывает свой лучший теннис за четыре года

Российский теннисист Карен Хачанов показывает свой лучший теннис за последние четыре года, он заслуженно вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Такое мнение ТАСС во вторник высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.
В четвертьфинальном матче во вторник Хачанов встречался с американцем Себастьяном Кордой. При счете 7:6 (7:5), 6:3, 3:0 в пользу Хачанова Корда отказался от продолжения борьбы из-за травмы.
"Все решили первые два сета, в них Карен имел преимущество. Подача плюс плотность игры стали залогом его успеха - лишил позиционного преимущества Корду, который любит играть у сетки. Дальше последовала травма у соперника, но это обычная вещь в теннисе, когда играешь при большой нагрузке две недели, непонятно, сколько по времени будет каждый матч длиться", - сказал Тарпищев.
"В целом, Хачанов проводит свой лучший турнир за четыре года. Теперь важно восстановиться и готовиться к следующему сопернику", - добавил собеседник ТАСС.
В полуфинале Хачанов встретится с победителем игры между греком Стефаносом Циципасом и чехом Иржи Легечкой.